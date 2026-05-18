وفاة وإصابات متوسطة وبالغة في عدة حوادث مرورية على الطرق الخارجية

وقال الحمود عبر التقرير المروري اليومي إن كوادر الدوريات تعاملت مع حادث تصادم وقع على طريق معان، بعد محطة بطن الغول بنحو 20 كيلومتراً، بين مركبتي شحن، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح بالغة، حيث جرى إخلاء الوفاة والمصاب إلى مستشفى معان الحكومي.
وأضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات.
وفي حادث آخر، تعاملت الكوادر الأمنية مع حادث تدهور مركبة على طريق إربد – عمان، بعد جسر النعيمة باتجاه الرمثا، حيث تدهورت المركبة واصطدمت بعمود إنارة، ما أدى إلى إصابة السائق بجروح متوسطة، وتم إسعافه إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.
كما تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تدهور لمركبة خصوصية على طريق الأزرق – الزرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة، حيث تم إسعاف المصاب إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري.
وأكد الحمود ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والانتباه أثناء القيادة، خاصة على الطرق الخارجية والمنعطفات، حفاظاً على السلامة العامة.
