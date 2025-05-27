وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين شحن على طريق الموقر

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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وقع عصر اليوم، حادث تصادم مركبتين شحن على طريق الأزرق باتجاه الموقر، نتج عنه وفاة شخص أربعيني وإصابة شخص آخر تم نقله لمستشفى الزرقاء الحكومي وحالته العامة متوسطة وفق مصدر أمني.