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وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين شحن على طريق الموقر

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الثلاثاء، 27-05-2025 12:06 ص

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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وقع عصر اليوم، حادث تصادم مركبتين شحن على طريق الأزرق باتجاه الموقر، نتج عنه وفاة شخص أربعيني وإصابة شخص آخر تم نقله لمستشفى الزرقاء الحكومي وحالته العامة متوسطة وفق مصدر أمني.

 

وقال المصدر الأمني لـ "الوكيل الإخباري" انه تم نقل الوفاة لمركز الطب الشرعي في مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

 
gnews

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