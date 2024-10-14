وفاة وإصابة بحادث دهس في عمان

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

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توفيت طالبة وأصيبت أخرى بحادث دهس صباح امس الأحد في الموقر ما بعد إشارة الفيصلية بالعاصمة عمان.



ووفق مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" ان الحالة العامة للطالبة المصابة بليغة ، مبينا انه تم تعليل سبب الحادث مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة.

