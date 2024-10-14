وفاة وإصابة بحادث دهس في عمان

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات
توفيت طالبة وأصيبت أخرى بحادث دهس صباح امس الأحد في الموقر ما بعد إشارة الفيصلية بالعاصمة عمان.
ووفق مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" ان الحالة العامة للطالبة المصابة بليغة ، مبينا انه تم تعليل سبب الحادث مخالفة تغيير المسرب بشكل مفاجئ من قبل سائق المركبة.
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