 
الأحد 2025-01-26 08:51 ص
 

وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 26-01-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس السبت لأحد الأشخاص ما قبل جسر الاتحاد باتجاه العقبة على الطريق الصحراوي ، حيث نتج عن الحادث إصابة بليغة جرى إسعافها إلى مركز طبي القويرة ، وما لبث أن فارق الحياة .اضافة اعلان


كما بينت عبر تقريرها المروري بوقوع حادث دهس آخر أعلى جسر مادبا ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الحمايدة والحالة العامة للإصابة متوسطة .

 
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