وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا

كما بينت عبر تقريرها المروري بوقوع حادث دهس آخر أعلى جسر مادبا ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الحمايدة والحالة العامة للإصابة متوسطة .
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