وفاة وإصابة متوسطة بحوادث دهس على الصحراوي وعلى جسر مادبا

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث دهس أمس السبت لأحد الأشخاص ما قبل جسر الاتحاد باتجاه العقبة على الطريق الصحراوي ، حيث نتج عن الحادث إصابة بليغة جرى إسعافها إلى مركز طبي القويرة ، وما لبث أن فارق الحياة . اضافة اعلان





كما بينت عبر تقريرها المروري بوقوع حادث دهس آخر أعلى جسر مادبا ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى الحمايدة والحالة العامة للإصابة متوسطة .



