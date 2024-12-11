 
الأربعاء 2024-12-11 11:07 ص
 

وفاة وإصابتان بالغتان في حادث تصادم على طريق البحر الميت

لقطة من الحادث المروع
لقطة من الحادث المروع
الأربعاء، 11-12-2024 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم مساء أمس الثلاثاء على طريق البحر الميت بالقرب من مثلث البانوراما ، حيث نتج عن الحادث وفاة وإصابتين بالغتين .اضافة اعلان


وبينت الإدارة بأن كوادر الدفاع المدني قامت بإخلاء الجثة والإصابتين إلى مستشفى الشونة الجنوبية ، فيما عللت الإدارة سبب الحادث باتخاذ مسرب خاطئ ، مشيرة إلى أن هذه المخالفة هي أكثر المخالفات تسبباً بالحوادث في المملكة .

كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين بعد جسر الكرك باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابتين متوسطتين ، جرى إسعافهما إلى مستشفى الكرك الحكومي .
 
gnews

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