وفاة وإصابتان بالغتان في حادث تصادم على طريق البحر الميت

وبينت الإدارة بأن كوادر الدفاع المدني قامت بإخلاء الجثة والإصابتين إلى مستشفى الشونة الجنوبية ، فيما عللت الإدارة سبب الحادث باتخاذ مسرب خاطئ ، مشيرة إلى أن هذه المخالفة هي أكثر المخالفات تسبباً بالحوادث في المملكة .
كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين بعد جسر الكرك باتجاه عمان ، حيث نتج عن الحادث إصابتين متوسطتين ، جرى إسعافهما إلى مستشفى الكرك الحكومي .
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