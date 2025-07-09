وفاة وإصابتان بحادث مأساوي على الطريق الصحراوي قرب جرف الدراويش

ونتج عن الحادث، بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير، وفاة وإصابتان، حيث جرى إخلاء الوفاة والإصابات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.
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