الأربعاء 2025-07-09 10:03 ص
 

وفاة وإصابتان بحادث مأساوي على الطريق الصحراوي قرب جرف الدراويش

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور وانقلاب مركبة خارج حرم الشارع العام، وذلك الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء، على الطريق الصحراوي، وتحديدًا في منطقة الحسينية بالقرب من جرف الدراويش.اضافة اعلان


ونتج عن الحادث، بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير، وفاة وإصابتان، حيث جرى إخلاء الوفاة والإصابات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.


 
 
gnews

أحدث الأخبار

gj

أخبار الشركات فريق "إمكان الإسكان" يشارك في جني محاصيل "مزرعة الدار" بالتعاون مع دار أبو عبدالله

قل

منوعات سلحفاة محترقة وسط الغابات تثير موجة حزن وتعاطف في سوريا - صورة

ريث

منوعات بعد 20 عاماً.. وداعاً للإجراء الأكثر إزعاجاً في مطارات أمريكا

نغعغ

أخبار الشركات كيا تحصد مجموعة من التكريمات المرموقة بمجال السلامة لعام 2025 من معهد IIHS

إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا

أخبار محلية إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا

ؤيربب

منوعات دراسة علمية تقدم "وصفة سريعة للسعادة"

ل

فلسطين الأونروا: يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)

فلسطين أوتشا: الأوضاع الميدانية في غزة كارثية وتتدهور باستمرار



 
 





الأكثر مشاهدة