وفاة وإصابتان بحادث مأساوي على الطريق الصحراوي قرب جرف الدراويش

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تدهور وانقلاب مركبة خارج حرم الشارع العام، وذلك الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء، على الطريق الصحراوي، وتحديدًا في منطقة الحسينية بالقرب من جرف الدراويش. اضافة اعلان





ونتج عن الحادث، بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير، وفاة وإصابتان، حيث جرى إخلاء الوفاة والإصابات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.





