وفاة وإصابتان في حادث دهس أليم قبل جسر ناعور

وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان نتيجة قيام ركاب في أحد السيارات المعطلة بتغيير أحد الإطارات في حرم الشارع العام ، داعية الإخوة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر أثناء تغيير الإطارات والابتعاد عن حرم الشارع العام .
كما وقع حادث تدهور لأحد مركبات الشحن على طريق الموقر - الأزرق ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة .
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