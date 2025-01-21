وفاة وإصابتان في حادث دهس أليم قبل جسر ناعور

08:32 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717609 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث صدم ودهس أمس الإثنين ما قبل جسر ناعور للسير القادم من جهة المطار ، حيث نتج عن الحادث وفاة وإصابتين . اضافة اعلان





وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان نتيجة قيام ركاب في أحد السيارات المعطلة بتغيير أحد الإطارات في حرم الشارع العام ، داعية الإخوة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر أثناء تغيير الإطارات والابتعاد عن حرم الشارع العام .



كما وقع حادث تدهور لأحد مركبات الشحن على طريق الموقر - الأزرق ، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة .



