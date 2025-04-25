وفاة واصابتان بحادث سير في جرش

وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابتين حالتهم العامة متوسطة.
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