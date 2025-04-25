الجمعة 2025-04-25 07:35 م
 

وفاة واصابتان بحادث سير في جرش

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الجمعة، 25-04-2025 07:11 م
الوكيل الإخباري-   وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات في جرش / طريق ساكب مما أدى إلى إنقلاب لإحدى المركبات وفق مصدر امني.اضافة اعلان


وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابتين حالتهم العامة متوسطة.
 
gnews

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