وفاة واصابتان بحادث سير في جرش

07:11 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728746 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وقع حادث تصادم بين ثلاث مركبات في جرش / طريق ساكب مما أدى إلى إنقلاب لإحدى المركبات وفق مصدر امني. اضافة اعلان





وقال المصدر الامني لـ "الوكيل الاخباري" انه نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابتين حالتهم العامة متوسطة.



