الأحد 2026-04-19 01:50 ص

وفاة وخمس إصابات في حادث تصادم بين مركبتين

السبت، 18-04-2026 11:59 م
الوكيل الإخباري-   تتعامل الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبتين مابعد محطة عنيزة بحوالي ٣كم باتجاه الشوبك ، نتج عن الحادث وفاة وخمس إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى معان الحكومي وتم اخلاء الوفاة .اضافة اعلان


نسأل الله الرحمه للمتوفي والسلامة للمصابين.

يوجد إعاقة على المسرب الأيمن ، يرجى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع .
 
 


وفاة وخمس إصابات في حادث تصادم بين مركبتين

