وفاة وخمس إصابات في حادث تصادم بين مركبتين

11:59 م

الوكيل الإخباري- تتعامل الدوريات الخارجية مع حادث تصادم بين مركبتين مابعد محطة عنيزة بحوالي ٣كم باتجاه الشوبك ، نتج عن الحادث وفاة وخمس إصابات متوسطة تم إسعافهم إلى مستشفى معان الحكومي وتم اخلاء الوفاة . اضافة اعلان





نسأل الله الرحمه للمتوفي والسلامة للمصابين.



يوجد إعاقة على المسرب الأيمن ، يرجى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع .











