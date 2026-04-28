الثلاثاء 2026-04-28 10:15 ص

وفاة ودهس طفل وإصابة متوسطة في عدة حوادث على الطرق الخارجية

وفاة ودهس طفل وإصابة متوسطة في عدة حوادث على الطرق الخارجية
وفاة ودهس طفل وإصابة متوسطة في عدة حوادث على الطرق الخارجية
 
الثلاثاء، 28-04-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-  قال النقيب مهدي الحمود من الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات تعاملت خلال الساعات الـ24 الماضية مع عدد من الحوادث المرورية المؤسفة على الطرق الخارجية، أسفرت عن وفاة وإصابات متفاوتة، إضافة إلى حريق مركبات.اضافة اعلان


وأوضح الحمود عبر التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور وقع لمركبة خصوصي على طريق الكرك – اللجون، حيث اصطدمت المركبة بأحد أعمدة الإنارة، ما أدى إلى وفاة السائق في الموقع، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير علي العسكري في محافظة الكرك.

وأضاف أن حادث تصادم آخر وقع بين ثلاث شاحنات وصهريج محمّل بمادة نفطية على الطريق الصحراوي في منطقة السواقة، وأسفر الحادث عن اشتعال الصهريج والشاحنات، إضافة إلى إصابة شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة له.

وأشار إلى أن حادث دهس وقع على طريق المفرق – الزرقاء مقابل الجامعة الهاشمية، بعدما تعرّض طفل للدهس من قبل سائق دراجة، ما تسبب بإصابته البالغة، وتم إسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والانتباه أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.
 
 


