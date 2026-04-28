وفاة ودهس طفل وإصابة متوسطة في عدة حوادث على الطرق الخارجية

وأوضح الحمود عبر التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور وقع لمركبة خصوصي على طريق الكرك – اللجون، حيث اصطدمت المركبة بأحد أعمدة الإنارة، ما أدى إلى وفاة السائق في الموقع، وتم إخلاء الوفاة إلى مستشفى الأمير علي العسكري في محافظة الكرك.
وأضاف أن حادث تصادم آخر وقع بين ثلاث شاحنات وصهريج محمّل بمادة نفطية على الطريق الصحراوي في منطقة السواقة، وأسفر الحادث عن اشتعال الصهريج والشاحنات، إضافة إلى إصابة شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة له.
وأشار إلى أن حادث دهس وقع على طريق المفرق – الزرقاء مقابل الجامعة الهاشمية، بعدما تعرّض طفل للدهس من قبل سائق دراجة، ما تسبب بإصابته البالغة، وتم إسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج.
ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور، والانتباه أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.
أخبار متعلقة
-
وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إداريا
-
نقابة الفنانين الأردنيين: لا علاقة لنا بمنتحل صفة (الفنان) الذي أساء للدين
-
الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي
-
الأردن وهندوراس يبحثان تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
-
12 حالة تسمم لطلاب مدرسة في عجلون
-
وزارة العمل: ضبط 63 حالة عمالة أطفال من بداية 2026
-
أداء القسم القانونية لخريجي جامعة مؤتة - الجناح العسكري للفوج الرابع والثلاثين
-
ورشة لتعزيز التناول الإعلامي لقضايا ذوي الإعاقة