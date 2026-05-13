الأربعاء 2026-05-13 07:36 م

وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن السَّاكت

الأربعاء، 13-05-2026 07:24 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الوزير الأسبق مازن السَّاكت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لذوي الفقيد، داعياً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه.


وتولَّى الفقيد منصب وزير الدَّاخليَّة عام 2011م، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التَّنمية السِّياسيَّة في العام ذاته، وعضو مجلس الأعيان السَّابع والعشرين.


كما تولَّى الفقيد مواقع عديدة في القطاع العام من أهمِّها: رئيس ديوان الخدمة المدنيَّة، ومساعد أمين عام سلطة المياه للشؤون الإداريَّة و الماليَّة، ورئيس هيئة مديري الشركة الوطنيَّة للتنمية السياحيَّة، بالإضافة إلى العديد من المواقع في القطاع الخاص.

 
 


أخبار محلية وزير العمل: معهد تدريب مهني في لواء ذيبان أيلول المقبل



 
 






