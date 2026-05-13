وفاة وزير الداخلية الأسبق مازن السَّاكت

الوكيل الإخباري- نعى رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الوزير الأسبق مازن السَّاكت، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء.

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التَّعزية والمواساة لذوي الفقيد، داعياً الله تعالى أن يتغمَّده بواسع رحماته ورضوانه.



وتولَّى الفقيد منصب وزير الدَّاخليَّة عام 2011م، ووزير تطوير القطاع العام ووزير التَّنمية السِّياسيَّة في العام ذاته، وعضو مجلس الأعيان السَّابع والعشرين.