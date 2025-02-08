وفاة وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي في عمّان

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الوكيل الإخباري- توفي وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي، اليوم السبت، في أحد مستشفيات العاصمة عمّان، عن عمر ناهز 83 عاماً. اضافة اعلان





ولد الدكتور عصام عبد الرحيم الجلبي في عام 1942 في الأعظمية ببغداد.