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وفاة وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي في عمّان

وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي
وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي
السبت، 08-02-2025 04:49 م
الوكيل الإخباري-    توفي وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي، اليوم السبت، في أحد مستشفيات العاصمة عمّان، عن عمر ناهز 83 عاماً.اضافة اعلان


ولد الدكتور عصام عبد الرحيم الجلبي في عام 1942  في الأعظمية ببغداد.
 
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