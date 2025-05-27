وفاة وعدد من الإصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

كما بيّنت عبر تقريرها المروري اليومي أن حادث تصادم وقع على طريق الأزرق - الموقر، حيث نتج عن الحادث وفاة رجل - عليه رحمة الله - وإصابة آخر بإصابة متوسطة، فيما جرى إخلاء الوفاة والإصابة إلى مركز طبي الأزرق.
وعلى طريق إربد - عمّان وقع حادث تصادم، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الملك المؤسس.
كما وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم على طريق العدسية - ناعور، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الشونة الحكومي.
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