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وفاة وعدد من الإصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس الإثنين على طريق المفرق - الزرقاء، حيث نتج عن الحادث إصابة بالغة وإصابتان متوسطتان، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.اضافة اعلان


كما بيّنت عبر تقريرها المروري اليومي أن حادث تصادم وقع على طريق الأزرق - الموقر، حيث نتج عن الحادث وفاة رجل - عليه رحمة الله - وإصابة آخر بإصابة متوسطة، فيما جرى إخلاء الوفاة والإصابة إلى مركز طبي الأزرق.

وعلى طريق إربد - عمّان وقع حادث تصادم، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الملك المؤسس.

كما وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم على طريق العدسية - ناعور، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الشونة الحكومي. 
 
gnews

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