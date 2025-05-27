وفاة وعدد من الإصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

08:21 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732318 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس الإثنين على طريق المفرق - الزرقاء، حيث نتج عن الحادث إصابة بالغة وإصابتان متوسطتان، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي. اضافة اعلان





كما بيّنت عبر تقريرها المروري اليومي أن حادث تصادم وقع على طريق الأزرق - الموقر، حيث نتج عن الحادث وفاة رجل - عليه رحمة الله - وإصابة آخر بإصابة متوسطة، فيما جرى إخلاء الوفاة والإصابة إلى مركز طبي الأزرق.



وعلى طريق إربد - عمّان وقع حادث تصادم، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الملك المؤسس.



كما وقع صباح اليوم الثلاثاء حادث تصادم على طريق العدسية - ناعور، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى الشونة الحكومي.