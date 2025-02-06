وفاة و 11 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة

وبينت عبر تقريرها المروري أن مديرية إدارة السير في الكرك تعاملت مع حادث صدم لمركبة بجسم ثابت ، حيث نتج عن الحادث إصابة بليغة ، فيما تبين أن السائق غير مرخص قانونياً .
كما تعاملت كوادر إدارة السير في العقبة مع حادث سقوط طفل بعمر 7 سنوات من أحد المركبات ، حيث وصفت حالته بالبليغة ، فيما تم تعليل الحادث بسبب عدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة .
وعلى طريق المطار ، تتواجد كوادر إدارة السير منذ الصباح للتعامل مع سقوط لوحة إعلانية كبيرة ، حيث تسبب سقوطها بأثر مروري ، فيما تواجدت دورية للدلالة والإرشاد في مكان سقوط اللوحة .
وشهد طريق اربد - عمان حادث تدهور وصدم لأحد أعمدة الإنارة ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة .
وعلى ذات الطريق ، وقع حادث تدهور وصدم لأحد الأشجار الحرجية ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة ، تم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي .
وتعاملت كوادر إدارة السير مع حادث صدم بين مركبتين ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات ، تم نقلهم من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الملك المؤسس .
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