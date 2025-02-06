 
الخميس 2025-02-06 09:59 ص
 

وفاة و 11 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 06-02-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث صدم مركبة بجسم ثابت في منطقة اختصاص قسم سير العقبة ، حيث نتج عن الحادث وفاة ، وتبين أن سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ والقيادة بسرعة أعلى من السرعة المقررة في الطريق .اضافة اعلان


وبينت عبر تقريرها المروري أن مديرية إدارة السير في الكرك تعاملت مع حادث صدم لمركبة بجسم ثابت ، حيث نتج عن الحادث إصابة بليغة ، فيما تبين أن السائق غير مرخص قانونياً .

كما تعاملت كوادر إدارة السير في العقبة مع حادث سقوط طفل بعمر 7 سنوات من أحد المركبات ، حيث وصفت حالته بالبليغة ، فيما تم تعليل الحادث بسبب عدم أخذ الاحتياطات المرورية اللازمة .

وعلى طريق المطار ، تتواجد كوادر إدارة السير منذ الصباح للتعامل مع سقوط لوحة إعلانية كبيرة ، حيث تسبب سقوطها بأثر مروري ، فيما تواجدت دورية للدلالة والإرشاد في مكان سقوط اللوحة .

وشهد طريق اربد - عمان حادث تدهور وصدم لأحد أعمدة الإنارة ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة .

وعلى ذات الطريق ، وقع حادث تدهور وصدم لأحد الأشجار الحرجية ، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة ، تم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي .

وتعاملت كوادر إدارة السير مع حادث صدم بين مركبتين ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات ، تم نقلهم من قبل كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الملك المؤسس .

 
gnews

أحدث الأخبار

ع

طب وصحة أطعمة دافئة لتحارب البرد في الشتاء

ا

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن الخميس

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر المواطنين من هذه الممارسات خلال المنخفض الجوي

تعبيرية

خاص بالوكيل الدفاع المدني: العائلة التي تم إنقاذها في الكرك كانت تسكن بخيمة بجانب السيل

قل

منوعات نصائح للتدفئة في الطقس البارد: حافظ على دفئك بسهولة

احدى الطرق الخارجية

خاص بالوكيل ضباب وغبار وأمطار متباينة الشدة.. الدوريات الخارجية تكشف حالة الطرق

ا

الطقس هذه المناطق شهدت تساقطا للثلوج - أسماء

الأمم المتحدة اعتبرت أن مقترح ترامب بشأن غزة بمثابة تطهير عرقي

فلسطين تواصل الرفض والاستنكار الدولي لمقترح ترامب بشأن غزة



 




الأكثر مشاهدة