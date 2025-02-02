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وفاة و 12 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 02-02-2025 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبة وشجرة وآخر مع عمود إنارة في منطقة صويلح، وتحديداً بعد إشارة "إلبا هاوس" باتجاه إشارة المواصفات، في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر يوم أمس السبت، مما أسفر عن وفاة وإصابة وأضرار مادية أخرى.اضافة اعلان


وأوضحت إدارة السير أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة المقررة على الشارع.

وفي تقريرها المروري، أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم بين "باص عمومي" ومركبة شحن من نوع "ديانا" في الشونة الشمالية، حيث أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متوسطة.

كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، وتحديداً في منطقة القويرة باتجاه عمان، مما أسفر عن إصابتين، إحداهما بالغة والأخرى متوسطة، وقد تم نقل المصابين إلى مركزين طبيين في القويرة.
 
gnews

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