وفاة و 12 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة

وأوضحت إدارة السير أن سبب الحادث يعود إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعة المقررة على الشارع.
وفي تقريرها المروري، أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم بين "باص عمومي" ومركبة شحن من نوع "ديانا" في الشونة الشمالية، حيث أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متوسطة.
كما وقع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي، وتحديداً في منطقة القويرة باتجاه عمان، مما أسفر عن إصابتين، إحداهما بالغة والأخرى متوسطة، وقد تم نقل المصابين إلى مركزين طبيين في القويرة.
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