وفاة و 18 إصابة في حادث مأساوي بمنطقة العمري في المفرق

03:04 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة في محافظة المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين أحد عشر مركبة بمنطقة العمري في محافظة المفرق. اضافة اعلان





وبين الناطق الإعلامي أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة (18) آخرين إثر تعرضهم لإصابات في الجسم، بدورها عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق مروري للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

