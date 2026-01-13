وفاة و 18 إصابة في حادث مأساوي بمنطقة العمري في المفرق

وبين الناطق الإعلامي أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة (18) آخرين إثر تعرضهم لإصابات في الجسم، بدورها عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق مروري للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم
-
المساعد للعمليات والتدريب يلتقي المفتش العام لقوات دفاع جامايكا
-
إعادة حركة المرور في شارع البترا بإربد
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية
-
مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028
-
الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية
-
"وكلاء السياحة" تثمن قرار توحيد إجراءات المجموعات السياحية على المعابر الحدودية
-
وزير الأوقاف يوجه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي