الثلاثاء 2025-12-02 10:19 ص

وفاة و 3 إصابات إثر تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء

الدفاع المدني
الثلاثاء، 02-12-2025 08:14 ص
الوكيل الإخباري-    توفي شخص وأصيب 3 آخرون إثر اصطدام مركبة بعمود إنارة على اوتستراد المفرق الزرقاء بعد منطقة الجامعة الهاشمية.اضافة اعلان


وقالت إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، إنها تعاملت أمس الإثنين مع الحادث بعد تغيير مفاجئ في مسرب القيادة، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات واحدة منها كانت بليغة وفارقت الحياة.
 
 


