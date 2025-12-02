وفاة و 3 إصابات إثر تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء

وقالت إدارة الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، إنها تعاملت أمس الإثنين مع الحادث بعد تغيير مفاجئ في مسرب القيادة، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات واحدة منها كانت بليغة وفارقت الحياة.
