وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة

وتم تعليل الحادث من قبل كوادر إدارة السير بتغيير المسرب بشكل مفاجئ ، والتي تعتبر من أكثر المخالفات تسبباً بالحوادث الكارثية .
كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بين مركبتين حيث نتج عن الحادث ، إصابتين بحالة متوسطة ، فيما قامت كوادر الدفاع المدني بنقل الحالتين إلى مستشفى الكرك الحكومي .
-
أخبار متعلقة
-
3141 طنا من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي الاثنين
-
الجامعة الأردنية تعلن عن توفر شواغر أكاديمية في كليتي الطب وطب الأسنان
-
تعديل على ساعات العمل في جسر الملك حسين
-
فصل مبرمج للكهرباء في معان غداً لتركيب محطة جديدة - اسماء المناطق
-
الجيش يوضح الأسباب التي تحتم اسقاط اي اجسام طائرة تخترق المجال الجوي
-
إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
-
إطلاق صفارات الإنذار في الاردن
-
القوات المسلحة: الأردن يسقط الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنتهك المجال الجوي الأردني