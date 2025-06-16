وفاة و 3 إصابات بتصادم مركبتين بعد إشارة النبعة

08:05 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين أمس الأحد ما بعد إشارة النبعة باتجاه جسر العمليات ، حيث نتج عن الحادث وفاة و 3 إصابات . اضافة اعلان





وتم تعليل الحادث من قبل كوادر إدارة السير بتغيير المسرب بشكل مفاجئ ، والتي تعتبر من أكثر المخالفات تسبباً بالحوادث الكارثية .



كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بين مركبتين حيث نتج عن الحادث ، إصابتين بحالة متوسطة ، فيما قامت كوادر الدفاع المدني بنقل الحالتين إلى مستشفى الكرك الحكومي .





