وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد

وأفاد مصدر أمني بورود بلاغ إلى مديرية شرطة الرمثا، عن وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات، نتج عنه وفاة وثلاث إصابات.
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