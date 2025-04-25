الجمعة 2025-04-25 01:17 ص
 

وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الجمعة، 25-04-2025 01:00 ص
الوكيل الإخباري-   توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون، ليل الخميس/الجمعة، في حادث تصادم على شارع البترا في محافظة إربد.اضافة اعلان


وأفاد مصدر أمني  بورود بلاغ إلى مديرية شرطة الرمثا، عن وقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات، نتج عنه وفاة وثلاث إصابات.
 
gnews

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