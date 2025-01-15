 
الأربعاء 2025-01-15 09:21 ص
 

وفاة و 4 إصابات في حادث سير أليم بالقرب من الشرطة النسائية

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 15-01-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طلوع الشرطة النسائية للسير القادم من جسر الأمير هاشم ، حيث نتج عن الحادث وفاة وخمس إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة وذلك بعد أن أدى الحادث لانقلاب أحد المركبات .اضافة اعلان


وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان رجوع المركبة الثانية للخلف أثناء المسير .

كما وقع حادث سير في منطقة الجفر بعد تدهور إحدى المركبات ، حيث نتج عن الحادث إصابتين تم إسعافهما إلى مستشفى معان الحكومي .
 
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