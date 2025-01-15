وفاة و 4 إصابات في حادث سير أليم بالقرب من الشرطة النسائية

وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان رجوع المركبة الثانية للخلف أثناء المسير .
كما وقع حادث سير في منطقة الجفر بعد تدهور إحدى المركبات ، حيث نتج عن الحادث إصابتين تم إسعافهما إلى مستشفى معان الحكومي .
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