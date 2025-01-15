وفاة و 4 إصابات في حادث سير أليم بالقرب من الشرطة النسائية

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين ثلاث مركبات على طلوع الشرطة النسائية للسير القادم من جسر الأمير هاشم ، حيث نتج عن الحادث وفاة وخمس إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة وذلك بعد أن أدى الحادث لانقلاب أحد المركبات . اضافة اعلان





وبينت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بأن سبب الحادث كان رجوع المركبة الثانية للخلف أثناء المسير .



كما وقع حادث سير في منطقة الجفر بعد تدهور إحدى المركبات ، حيث نتج عن الحادث إصابتين تم إسعافهما إلى مستشفى معان الحكومي .