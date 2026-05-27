وفاة و13 إصابة إثر تصادم مركبتين في جرش

الأربعاء، 27-05-2026 08:38 م
الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، الأربعاء، إن حادث تصادم بين مركبتين في منطقة ثغرة عصفور "المربعة" بمحافظة جرش، نتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 آخرين.اضافة اعلان


وأضاف السرطاوي أن كوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية عملت على إخلاء الإصابات إلى المستشفى، مبينًا أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيق في الحادث.

وبيّن مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي أن الإصابات التي وصلت إلى المستشفى، وُصفت 3 منها بالسيئة، فيما وُصفت الحالات الأخرى بالمتوسطة والبسيطة.
 
 


