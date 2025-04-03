وفاة و21 إصابة بحادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي

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الوكيل الإخباري- وقع فجر اليوم الخميس حادث تصادم بين مركبتي شحن (بينجو) على الطريق الصحراوي، تحديدًا بعد محطة زميلة الأمنية باتجاه الجنوب، حيث كان على متنهما عدد من الركاب يفوق الحد المقرر بحسب التقرير المروري اليومي لإدارة السير. اضافة اعلان





وأسفر الحادث بحسب التقرير عن وفاة شخص وإصابة 21 آخرين، من بينهم إصابتان بالغتان و18 إصابة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرك الحكومي والعسكري، بالإضافة إلى مستشفيات مأدبا، لتلقي العلاج اللازم.



وأشارت الجهات المعنية إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، فيما دعت الأجهزة الأمنية السائقين إلى الالتزام بقواعد السير وعدم تجاوز الحمولة المسموح بها حفاظًا على سلامة الركاب والمركبات.





