وفاة و3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

الأحد 2026-01-04 09:19 ص

الأحد، 04-01-2026 08:33 ص
الوكيل الإخباري-    توفي شخص وأصيب 3 آخرون أحدهم بإصابة بالغة فجر اليوم الأحد إثر حادث تصادم مركبة بصهريج محمّل بمادة الإسمنت على طريق العدسية ناعور باتجاه البحر الميت.اضافة اعلان


وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنه تم نقل الوفاة والإصابات إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

وبين أنه تمت إزالة الأثر المروري ومخلفات الحادث وإجراء اللازم.
 
 


