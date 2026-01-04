وفاة و3 إصابات بتصادم مركبتين على طريق العدسية ناعور

وقال النقيب زياد الشرمان من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنه تم نقل الوفاة والإصابات إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
وبين أنه تمت إزالة الأثر المروري ومخلفات الحادث وإجراء اللازم.
