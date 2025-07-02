الأربعاء 2025-07-02 07:27 م
 

وفاة و7 اصابات اثر حريق منزل في عمان

سيارة إسعاف "الدفاع المدني"
الدفاع المدني
 
الأربعاء، 02-07-2025 05:51 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بأن فرق الإطفاء والاسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان تعاملت ظهر اليوم مع حريق شب داخل منزل في الطابق الثالث بمنطقة ضاحية الأمير حسن .اضافة اعلان


واضاف أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ، حيث نتج عنه  وفاة طفل (٤) سنوات اثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم واصابة (٧) اخرين بحروق مختلفة بالجسم وضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم الغازات المنبعثة عن الحريق .

واشار بان فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الاولية للازمة للإصابات ونقلهم و اخلاء الوفاة  الى مستشفى الامير حمزة الحكومي ،وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
 
 
gnews

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