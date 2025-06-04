الأربعاء 2025-06-04 10:15 ص
 

وفاة 3 أشخاص بحادثي دهس وتصادم في الرصيفة والموقر

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-06-2025 08:03 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير عن تسجيل حالتي وفاة وإصابتين متوسطتين، جراء حادث تصادم وقع يوم أمس الثلاثاء بين مركبتي شحن على طريق الموقر – الزرقاء ، حيث تم إخلاء الوفاتين والمصابين إلى مستشفى التوتنجي من قبل كوادر الدفاع المدني.اضافة اعلان


كما أفادت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بوفاة شخص آخر نتيجة حادث دهس وقع ضمن اختصاص منطقة الرصيفة، وذلك بعد أن قام أحد المشاة بقطع المسرب المخصص للباص السريع.

ونوهت إلى أهمية الالتزام بقواعد السلامة العامة أثناء عبور الشارع من قبل المشاة، والحرص على استخدام الأماكن المخصصة للعبور، وذلك للحد من حوادث الدهس المؤسفة.
 
gnews

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