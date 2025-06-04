وفاة 3 أشخاص بحادثي دهس وتصادم في الرصيفة والموقر

كما أفادت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي بوفاة شخص آخر نتيجة حادث دهس وقع ضمن اختصاص منطقة الرصيفة، وذلك بعد أن قام أحد المشاة بقطع المسرب المخصص للباص السريع.
ونوهت إلى أهمية الالتزام بقواعد السلامة العامة أثناء عبور الشارع من قبل المشاة، والحرص على استخدام الأماكن المخصصة للعبور، وذلك للحد من حوادث الدهس المؤسفة.
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