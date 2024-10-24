وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير في البلقاء

اذ نتج عن الحادث وفاه ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة اخرين حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولي اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفيات الى مستشفى السلط الحكومي والاصابات قيد العلاج وتم فتح تحقيق من الحادثه.
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