 
الخميس 2024-10-24 11:38 م
 

وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر حادث سير في البلقاء

الدفاع المدني
الدفاع المدني
الخميس، 24-10-2024 11:12 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن فرق  الإنقاذ والاسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت مساء اليوم مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على شارع الستين بمحافظة البلقاءاضافة اعلان


 اذ نتج عن الحادث وفاه ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة اخرين  حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولي اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفيات الى مستشفى السلط الحكومي والاصابات قيد العلاج وتم فتح تحقيق من الحادثه.
 
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