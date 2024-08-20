وفاة 3 أطباء أردنيين - أسماء

الأطباء الذين نعتهم النقابة هم:
الدكتور محمد عبدالله غريز
الدكتور مصطفى توفيق العتوم
الدكتور رامي محمد بنات
وتقدمت النقابة من ذويهم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعدهم حسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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