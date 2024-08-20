 
الثلاثاء 2024-08-20 08:26 ص
 

 

وفاة 3 أطباء أردنيين - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 20-08-2024 08:03 ص

الوكيل الإخباري- نعت نقابة الأطباء الأردنيين، 3 من أعضائها توفوا مؤخرا.

الأطباء الذين نعتهم النقابة هم:

اضافة اعلان


الدكتور محمد عبدالله غريز
الدكتور مصطفى توفيق العتوم
الدكتور رامي محمد بنات

وتقدمت النقابة من ذويهم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعدهم حسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

gnews

أحدث الأخبار

كاظم الساهر

فن ومشاهير كاظم الساهر يعلّق على تكريمه في مهرجان قرطاج الدولي

ارشيفية

عربي ودولي إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل والجولان

قوات الاحتلال في القدس المحتلة

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم حي وادي الجوز بالقدس المحتلة

تعبيرية

أخبار محلية وفاة 3 أطباء أردنيين - أسماء

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 20-8-2024

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية - أسماء

جو بايدن

عربي ودولي بايدن: لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي

الإعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل - فيديو



 


الأكثر مشاهدة