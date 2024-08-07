وفاة 3 أطباء أردنيين والنقابة تنعاهم - أسماء

الوكيل الإخباري - نعت نقابة الأطباء الأردنية، اليوم الأربعاء، وفاة 3 أطباء من الهيئة العامة.
ونعى مجلس نقابة الأطباء كلاً من الطبيب بشير توفيق بني عمر العياصرة، والدكتور طلال نافع عبدالرحمن يوسف، والدكتور محمد فايز المحمود فارس.
كما نعى المجلس عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك" عدداً من ذوي الهيئة العامة.
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