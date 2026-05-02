وفاة 3 أطفال أشقاء أردنيين في الكويت بعد تعرضهم لحادث مروري مأساوي

السبت، 02-05-2026 08:42 م
الوكيل الإخباري-   توفي ثلاثة أطفال أشقاء من الجنسية الأردنية في دولة الكويت، إثر حادث مروري مأساوي أليم أمس الجمعة، أسفر عن وفاتهم في موقع الحادث، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على ذويهم.اضافة اعلان


والأطفال هم: عبد الرحمن علي ضيف الله (7 سنوات)، ورائد علي ضيف الله (5 سنوات)، وغيث علي ضيف الله (3 سنوات)، حيث جرى تشييع جثامينهم ودفنهم في مقبرة الصليبيخات في الكويت.

إنا لله وإنا إليه راجعون 
 
 


