 
الخميس 2025-03-13 02:34 ص
 

وفاة 3 اشخاص و اصابة 11 اخرين إثر حادث تصادم في عمان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الخميس، 13-03-2025 01:39 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان والشرطة تعاملت  اليوم مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على مثلث الذهيبة باتجاه الرجم الشامي .اضافة اعلان


اذ نتج عن الحادث وفاة ثلاثة اشخاص و اصابة (١١) اخرين نتيجة اصابتهم بكسور ورضوض مختلفة بالجسم  ، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولية اللازمة للإصابات ونقلهم واخلاء الوفيات  إلى مستشفيي البشير و  التوتنجي الحكومتين ، والإصابات قيد العلاج ؛ كما تم فتح تحقيق مروري بالحادث.
 
 
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