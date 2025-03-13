وفاة 3 اشخاص و اصابة 11 اخرين إثر حادث تصادم في عمان

اذ نتج عن الحادث وفاة ثلاثة اشخاص و اصابة (١١) اخرين نتيجة اصابتهم بكسور ورضوض مختلفة بالجسم ، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الاولية اللازمة للإصابات ونقلهم واخلاء الوفيات إلى مستشفيي البشير و التوتنجي الحكومتين ، والإصابات قيد العلاج ؛ كما تم فتح تحقيق مروري بالحادث.
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