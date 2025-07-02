وفاة 3 اطفال اردنيين بحادث سير مروع لعائلة اردنية بالسعودية

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية، والسفارة الأردنية في الرياض، تابعت الحادث منذ وقوعه مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مُبيّنًا أن الحادث أسفر عن وفاة الأطفال الثلاثة، وإصابة الأب والأم برضوض.
وأشار السفير القضاة إلى أن الوزارة ستقوم بإخلاء طبي للمصابين واتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل جثامين الأطفال الثلاثة إلى المملكة بناء على رغبة ذويهم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي والمواساة للعائلة الأردنية لوفاة أطفالهم، سائلًا المولى عزّ وجل أن يتغمّدهم برحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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