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وفاة 4 أشخاص إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في معان

مبنى مديرية الأمن العام
مبنى مديرية الأمن العام
 
الأحد، 26-07-2026 10:00 م

الوكيل الإخباري- توفي أربعة أشخاص، وأصيب اثنان آخران، جميعهم من جنسية عربية، الأحد، إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في منطقة الجرف بمحافظة معان، وفق مديرية الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي، وبإسناد من الشرطة، تعاملت مع الحادث، حيث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين بكسور وجروح ورضوض مختلفة.

وأضاف أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهما إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج، كما جرى إخلاء الوفيات إلى المستشفى.

وأشار إلى أن المصابين ما يزالان قيد العلاج، فيما فُتح تحقيق مروري للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

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أخبار محلية وفاة 4 أشخاص إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في معان



 
 






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