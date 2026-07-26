وفاة 4 أشخاص إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في معان

الوكيل الإخباري- توفي أربعة أشخاص، وأصيب اثنان آخران، جميعهم من جنسية عربية، الأحد، إثر تدهور مركبة على الطريق الصحراوي في منطقة الجرف بمحافظة معان، وفق مديرية الأمن العام.



وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الطريق الصحراوي، وبإسناد من الشرطة، تعاملت مع الحادث، حيث نتج عنه وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين بكسور وجروح ورضوض مختلفة.



وأضاف أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلتهما إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج، كما جرى إخلاء الوفيات إلى المستشفى.



وأشار إلى أن المصابين ما يزالان قيد العلاج، فيما فُتح تحقيق مروري للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

اضافة اعلان























