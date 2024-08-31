وفاة 4 أطباء أردنيين - أسماء

الأطباء الذين نعتهم النقابة هم:
الدكتور وائل محمد الخشمان
الدكتور فاروق أديب كمال
الدكتور عبدالحميد عبدالحليم عابدين
الدكتور معاذ موسى المعايطة
وتقدمت النقابة من ذويهم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعدهم حسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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