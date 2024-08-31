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وفاة 4 أطباء أردنيين - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 31-08-2024 11:46 ص

الوكيل الإخباري- نعت نقابة الأطباء الأردنيين، وفاة 4 من أعضائها توفوا مؤخرا.اضافة اعلان


الأطباء الذين نعتهم النقابة هم:

الدكتور وائل محمد الخشمان
الدكتور فاروق أديب كمال
الدكتور عبدالحميد عبدالحليم عابدين
الدكتور معاذ موسى المعايطة

وتقدمت النقابة من ذويهم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعدهم حسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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