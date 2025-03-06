وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

الدكتور محمد عدلي بدوي الدلال
الدكتور خالد علي فيصل الطاهات
الدكتور بدر محمد فتحي الفيومي
الدكتور أكرم إبراهيم الخليلي
الدكتور زكي سليم عيسى الزغول
وأكد مجلس نقابة الأطباء أن رحيل هؤلاء الزملاء يشكل خسارة كبيرة للقطاع الطبي في الأردن، معبرًا عن عميق حزنه لفقدانهم، مشيدًا بعطاءهم اللامحدود في خدمة مهنة الطب ورعاية المرضى.
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