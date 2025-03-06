 
الخميس 2025-03-06 05:50 م
 

وفاة 5 أطباء أردنيين - أسماء

مستشفى
مستشفى
 
الخميس، 06-03-2025 05:35 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نعت نقابة الأطباء ببالغ الحزن والأسى خمسة من أطبائها الذين وافتهم المنية مؤخرًا، داعيةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. والمتوفون هم:

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الدكتور محمد عدلي بدوي الدلال
الدكتور خالد علي فيصل الطاهات
الدكتور بدر محمد فتحي الفيومي
الدكتور أكرم إبراهيم الخليلي
الدكتور زكي سليم عيسى الزغول


وأكد مجلس نقابة الأطباء أن رحيل هؤلاء الزملاء يشكل خسارة كبيرة للقطاع الطبي في الأردن، معبرًا عن عميق حزنه لفقدانهم، مشيدًا بعطاءهم اللامحدود في خدمة مهنة الطب ورعاية المرضى.

 

 
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