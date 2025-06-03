الثلاثاء 2025-06-03 10:24 ص
 

وفاتان بحادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم أمس الإثنين بين 3 مركبات على طريق جابر باتجاه الرمثا، حيث نتج عن الحادث وفاة راكب وإصابة آخر إصابة متوسطة، حيث جرى إخلاء الوفاة والإصابة إلى مستشفى الرمثا الحكومي.اضافة اعلان


كما أشارت إلى وقوع حادث دهس أمس الإثنين في منطقة الأشرفية، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة، معلّلة الحادث بعدم أخذ السائق للاحتياطات المرورية اللازمة.
 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية المواصفات: مشروع اعتماد التنقل الكهربائي يسهم بتحقيق رؤية التحديث والاستدامة

ؤب

منوعات اكتشاف "سلالة شبحية" بشرية قديمة في الصين

ل

أخبار محلية "زيت الزيتون النسائية" تُجدد التزامها بتمكين المرأة وتعزيز الاقتصاد الأخضر

ل

اقتصاد محلي 2.849 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 5 أشهر

ب

منوعات جريمة مروّعة... ابن يقتل والده بعصا خشبية ويفرّ هارباً في مصر

يس

منوعات وفاة شابة بعد سقوطها من طائرة شراعية في مونتينيغرو - صورة

ب

عربي ودولي 4 أسئلة لـ"اختبار الولاء" لترامب

ءؤؤ

منوعات "شجرة عجوز" تصيب 12 شخصا في إيطاليا



 
 





الأكثر مشاهدة