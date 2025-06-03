وفاتان بحادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

كما أشارت إلى وقوع حادث دهس أمس الإثنين في منطقة الأشرفية، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة، معلّلة الحادث بعدم أخذ السائق للاحتياطات المرورية اللازمة.
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