وفاتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعاملت الدوريات الخارجية، اليوم، مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على الطريق الصحراوي قبل جسر الكرك باتجاه الجنوب، ما أسفر عن وفاة شخصين.

وجرى إخلاء الوفاتين إلى المستشفى، فيما تواجدت فرق الأمن المختصة في موقع الحادث لتنظيم حركة السير وتقديم الإرشاد اللازم للسائقين إلى حين إعادة فتح الطريق أمام المركبات.