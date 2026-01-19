وفاتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

وجرى إخلاء الوفاتين إلى المستشفى، فيما تواجدت فرق الأمن المختصة في موقع الحادث لتنظيم حركة السير وتقديم الإرشاد اللازم للسائقين إلى حين إعادة فتح الطريق أمام المركبات.
ودعت إدارة الأمن العام السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوي، والالتزام بتعليمات رجال الأمن والدوريات المتواجدة في الموقع، حفاظاً على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها
-
دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد
-
انطلاق برنامج تدريبي لمديري بنوك الأسئلة في مركز تطوير المناهج
-
وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية
-
إصابة 8 أشخاص بحادث تدهور مركبة في نزول صافوط
-
مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة
-
محافظ جرش يبحث جاهزية المؤسسات الرسمية للمنخفضات
-
الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين دمشق وقسد