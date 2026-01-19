الإثنين 2026-01-19 01:13 ص

وفاتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 19-01-2026 12:02 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    تعاملت الدوريات الخارجية، اليوم، مع حادث تصادم وقع بين مركبتين على الطريق الصحراوي قبل جسر الكرك باتجاه الجنوب، ما أسفر عن وفاة شخصين.

اضافة اعلان


وجرى إخلاء الوفاتين إلى المستشفى، فيما تواجدت فرق الأمن المختصة في موقع الحادث لتنظيم حركة السير وتقديم الإرشاد اللازم للسائقين إلى حين إعادة فتح الطريق أمام المركبات.


ودعت إدارة الأمن العام السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطريق الصحراوي، والالتزام بتعليمات رجال الأمن والدوريات المتواجدة في الموقع، حفاظاً على السلامة العامة.                                             

 
 


gnews

أحدث الأخبار

محافظ جرش الدكتور مالك خريسات

أخبار محلية رصد 200 بركة زراعية في جرش وإجراءات للحد من مخاطرها

دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد

أخبار محلية دورة لأصدقاء الأمن العام في إربد

الدفاع المدني

أخبار محلية وفاتان بحادث سير على الطريق الصحراوي

دخول النظام المعدّل للمركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حيّز التنفيذ

أخبار محلية انطلاق برنامج تدريبي لمديري بنوك الأسئلة في مركز تطوير المناهج

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام في الاردن

وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية

أخبار محلية وزارة الشباب تطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية

الدفاع المدني

أخبار محلية إصابة 8 أشخاص بحادث تدهور مركبة في نزول صافوط

تنويه هام من مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذر من الاستخدام الخاطئ لوسائل التدفئة



 






الأكثر مشاهدة