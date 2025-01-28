وفاتان بحوادث دهس في العاصمة والزرقاء، أحدهما طفل في الثالثة من عمره

08:21 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث دهس يوم أمس الإثنين في العاصمة عمان، وتحديداً خلف تاج مول، حيث نتج عن الحادث وفاة طفل في الثالثة من عمره. اضافة اعلان





كما أشارت الإدارة إلى وقوع حادث دهس آخر في منطقة الغباوي، باتجاه المستشفى الحكومي في الزرقاء، حيث نتج عن الحادث وفاة أحد المشاة، وتم تعليل الحادث بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.



ووقع مساء أمس الإثنين حادث تصادم بين مركبتين بعد جامعة الزرقاء باتجاه عمان، حيث نتج عن الحادث ثلاث إصابات، أحدها بالغة.



كما وقع حادث تصادم بعد الرويشد باتجاه الغباوي، حيث نتج عن الحادث أربع إصابات متوسطة، وتم إسعافها إلى مستشفى الرويشد الحكومي.



ولفتت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم بعد مركز حجاج معان على الطريق الصحراوي، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى معان الحكومي.



