وفاتان وإصابتان بحوادث سير أمس الإثنين .. وهذه الأسباب

وأشارت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق اربد عمان ، وتحديداً بعد جسر سلحوب ، حيث نتج عن الحادث إصابتين أحدهما بالغة والأخرى متوسطة ، وجرى إسعافهما إلى مستشفى الأمير حسين بالبقعة ، وما لبث أن فارق الحياة .
وعللت إدارة السير الحوادث المميتة أمس الإثنين بأن أحد سائقي حادث طريق الصحراوي لم يأخذ باحتياطات السلامة اللازمة أثناء القيادة ، فيما تجاوز أحد سائقي الحادث على طريق اربد عمان السرعة المقررة متسبباً بحادث قاتل .
وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين بالالتزام بقواعد وأنظمة السير للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء القيادة ، مشيرة إلى أن أغلب الحوادث القاتلة يكون سببها إغفال قواعد السلامة المرورية للحظات بسيطة أو عدم التقيد بالسرعة المقررة على الطرق .
-
أخبار متعلقة
-
فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة نهاية الاسبوع (أسماء)
-
وزير الخارجية السوري في عمّان اليوم الثلاثاء
-
21 ألف طالب وطالبة يشاركون الثلاثاء في "تكميلية" التوجيهي
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
-
وفد من الإدارة المحلية يطلع على المبادرات الملكية المنفذة في دير أبي سعيد
-
وفاتان وإصابة بحادث سير في المفرق
-
وفاة اثر حادث سير مروع بالقرب من جسر سلحوب
-
وزير الداخلية يحضر منتصف هذه الليلة قداس عيد الميلاد الشرقي في كنيسة القيامة