وفاتان وإصابتان بحوادث سير أمس الإثنين .. وهذه الأسباب

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي أمس الإثنين وتحديداً بعد جسر الأبيض ، حيث نتج عن الحادث إصابتين أحدهما بالغة والأخرى متوسطة ، جرى إسعافهما إلى مستشفى الكرك الحكومي ، وما لبثت أن فارقت أحد المصابات في الحادث الحياة . اضافة اعلان





وأشارت الإدارة عبر تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق اربد عمان ، وتحديداً بعد جسر سلحوب ، حيث نتج عن الحادث إصابتين أحدهما بالغة والأخرى متوسطة ، وجرى إسعافهما إلى مستشفى الأمير حسين بالبقعة ، وما لبث أن فارق الحياة .



وعللت إدارة السير الحوادث المميتة أمس الإثنين بأن أحد سائقي حادث طريق الصحراوي لم يأخذ باحتياطات السلامة اللازمة أثناء القيادة ، فيما تجاوز أحد سائقي الحادث على طريق اربد عمان السرعة المقررة متسبباً بحادث قاتل .



وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين بالالتزام بقواعد وأنظمة السير للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين أثناء القيادة ، مشيرة إلى أن أغلب الحوادث القاتلة يكون سببها إغفال قواعد السلامة المرورية للحظات بسيطة أو عدم التقيد بالسرعة المقررة على الطرق .