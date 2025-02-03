وفاتان وسبع إصابات في حوادث سير بالمملكة خلال 24 ساعة

وأشارت عبر تقريرها المروري اليومي إلى وقوع حادث آخر على الطريق الصحراوي، وتحديداً ما بعد جسر الجفر باتجاه معان، حيث تدهورت مركبة مما أسفر عن ثلاث إصابات متوسطة. فيما تم إسعاف المصابين إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج.
كما أوردت الإدارة وقوع حادث تصادم على طريق المطار بالقرب من منطقة القسطل، حيث وقع تصادم بين مركبة شحن ومركبة ركاب صغيرة مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص. تم نقل المصابين إلى مستشفى النديم الحكومي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وفي حادث آخر، وقع تصادم بين مركبة شحن ومركبة ركوب صغيرة على طريق الملك طلال العسكري، مما أدى إلى وفاة شخص. وقد تم إخلاء المتوفى إلى مستشفى الملك طلال العسكري.
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