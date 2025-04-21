وفاتان و 20 اصابة إثر حادث مروري في محافظة جرش - صور

وبين الناطق الإعلامي أنه نتج عن الحادث، وفاة شخصين، وإصابة 20 شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتان إلى مستشفيات جرش الحكومي، والأميرة هيا العسكري، والإيمان الحكومي، والصفا التخصصي، مشيراً إلى أن الإصابات قيد العلاج.
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