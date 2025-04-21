وفاتان و 20 اصابة إثر حادث مروري في محافظة جرش - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، أنَّ فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني جرش تعاملت مع حادث تصادم وقع بين حافلة ركاب متوسطة ومركبة(ديانا) على طريق جرش عجلون وبالقرب من مثلث سوف.



وبين الناطق الإعلامي أنه نتج عن الحادث، وفاة شخصين، وإصابة 20 شخص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتان إلى مستشفيات جرش الحكومي، والأميرة هيا العسكري، والإيمان الحكومي، والصفا التخصصي، مشيراً إلى أن الإصابات قيد العلاج.

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