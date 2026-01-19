الإثنين 2026-01-19 09:14 ص

وفاتان و 5 إصابات بحوادث سير مؤسفة خلال 24 ساعة

الإثنين، 19-01-2026 08:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إن الكوادر الأمنية تعاملت مع عدد من الحوادث المرورية الخطِرة خلال الساعات الماضية، أبرزها حادث تصادم وقع عند الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل أمس الأحد، ما قبل جسر الكرك باتجاه الجنوب، بين مركبتين، وأسفر – للأسف – عن وفاتين، حيث جرى إخلاء الجثتين إلى مستشفى الكرك الحكومي.اضافة اعلان


وأضاف الشرمان أن حادثًا آخر تمثل بتدهور مركبة (صالون) على الطريق الغربي باتجاه محطة بئر مذكور، باتجاه عمّان، وعلى بُعد نحو 10 كيلومترات، ما أسفر عن خمس إصابات وُصفت بالمتوسطة، جرى إسعافهم إلى مستشفى غور الصافي.

وأشار إلى أن كوادر الدوريات الخارجية ضبطت، عند محطة شويعر الأمنية، مركبتين تسيران بسرعات جنونية، حيث بلغت سرعة إحداهما 185 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت سرعة الأخرى إلى 218 كيلومترًا في الساعة.

وحذّر الشرمان من خطورة القيادة بهذه السرعات القاتلة، مؤكدًا أنها سرعات غير مبررة و«سرعة بلا هدف»، لافتًا إلى أن السرعة الزائدة تُقلل من تماسك المركبة على الطريق، وتُعرّض السائق ومرافقيه لخطرٍ مميت، داعيًا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
 
 


