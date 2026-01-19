وفاتان و 5 إصابات بحوادث سير مؤسفة خلال 24 ساعة

وأضاف الشرمان أن حادثًا آخر تمثل بتدهور مركبة (صالون) على الطريق الغربي باتجاه محطة بئر مذكور، باتجاه عمّان، وعلى بُعد نحو 10 كيلومترات، ما أسفر عن خمس إصابات وُصفت بالمتوسطة، جرى إسعافهم إلى مستشفى غور الصافي.
وأشار إلى أن كوادر الدوريات الخارجية ضبطت، عند محطة شويعر الأمنية، مركبتين تسيران بسرعات جنونية، حيث بلغت سرعة إحداهما 185 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت سرعة الأخرى إلى 218 كيلومترًا في الساعة.
وحذّر الشرمان من خطورة القيادة بهذه السرعات القاتلة، مؤكدًا أنها سرعات غير مبررة و«سرعة بلا هدف»، لافتًا إلى أن السرعة الزائدة تُقلل من تماسك المركبة على الطريق، وتُعرّض السائق ومرافقيه لخطرٍ مميت، داعيًا السائقين إلى الالتزام بقواعد السير حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
