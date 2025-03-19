وفاتان و4 إصابات بحوادث تصادم وتدهور خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بتعامل كوادرها مع عدد من حوادث السير المؤلمة خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين. اضافة اعلان





ولفتت عبر تقريرها المروري اليومي أن الحوادث شملت حادثي تصادم أسفرا عن وفاة شخصين وإصابة أربعة أشخاص ، حيث وقع حادث سير بالقرب من "ثغرة الجب"، بعد تدهور مركبة أثناء مسيرها باتجاه المفرق ، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين، فيما جر نقلهم جميعًا إلى مستشفى الملك طلال العسكري.



كما بينت أن حادث سير وقع على طريق إربد – عمان، حيث اصطدمت أربع مركبات متتالية، وهو ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر، تم نقلهما إلى مستشفى جرش الحكومي لتلقي العلاج.



ودعت الإدارة جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وأولويات المرور، وتجنب المخالفات الخطرة لضمان انسيابية حركة السير وحماية الأرواح.