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وفد أردني إلى جدة للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

وزير البيئة معاوية الردايدة
وزير البيئة معاوية الردايدة
الجمعة، 18-10-2024 06:48 م
الوكيل الإخباري-   ترأس وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، اليوم الجمعة، الوفد الأردني المشارك في الاجتماع الوزاري الأول لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر واجتماع مجلس الوزراء العرب، المسؤولين عن شؤون البيئة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وأشار الوزير الردايدة خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماعين، إلى التحديات البيئية وتبعات التغير المناخي، كما سلط الضوء على الجهود التي يبذلها الأردن لزيادة الرقعة الخضراء وإعادة تأهيل الأراضي، مثل تنفيذ مشروع التحريج الوطني ومبادرة جذور.

وعلى هامش الاجتماعين، تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، لتعزيز التعاون في حماية البيئة والمحافظة عليها.

كما عقد الردايدة عددا من الاجتماعات الثنائية، استهلها باجتماعه مع وزيرة البيئة المصرية ورئيس هيئة البيئة العماني ووزير البيئة الأوزبكستاني، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية، وخاصة في مجال الحد من تدهور الأراضي والتصحر .

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