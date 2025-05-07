الأربعاء 2025-05-07 11:51 ص
 

وفد أردني يزور المدارس في إقليم كردستان العراق للترويج للدراسة في الجامعات الأردنية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 07-05-2025 10:11 ص
الوكيل الإخباري-   واصل الوفد الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة زيارته الرسمية لإقليم كردستان العراق، حيث قام خلال الأيام الماضية بجولة على عدد كبير من المدارس في الإقليم بهدف الترويج للدراسة في الجامعات الأردنية، وقد قدّم السيد مهند الخطيب، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة تعريفية عن الأردن وأهم العوامل المميزة له والتي تُعد عوامل جاذبة لزيادة أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية. كما تم توزيع دليل تعريفي يحمل عنوان "ادرس في الأردن" باللغتين العربية والإنجليزية، ويجري حاليًا ترجمته وإعداده باللغة الكردية. وفي ختام هذه الورش، تمت الإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة التي قدمها الطلبة.اضافة اعلان


وتجدر الإشارة إلى أن وفدًا رسميًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة كان قد بدأ مطلع هذا الأسبوع زيارة عمل رسمية لإقليم كردستان العراق، التقى خلالها عددًا من المسؤولين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد ضم الوفد كلًّا من السيد مهند الخطيب، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، والسيد خالد الكيلاني، ممثل هيئة تنشيط السياحة في العراق، حيث التقى الوفد في اليوم الأول للزيارة، وبحضور السيد فؤاد المجالي، القنصل العام الأردني في أربيل، معالي الدكتور آلان حمه سعيد صالح، وزير التربية في إقليم كردستان العراق. كما التقى عددًا من مسؤولي تصديق الشهادات ومعادلتها في وزارة التربية، إضافة إلى عدد آخر من مسؤولي الابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد قدم السيد مهند الخطيب شرحًا مفصلًا عن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات الأردنية، خاصة إطلاق الوزارة لنظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، والذي يهدف إلى اختصار الوقت والجهد والمال على الطالب الوافد، ومساعدته في الحصول على القبول الجامعي وهو موجود في وطنه، دون الحاجة للجوء إلى أي وسيط من أي نوع.

كما جرى خلال اللقاءات مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها استكمال إجراءات توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى بحث آلية ابتعاث طلبة من الإقليم للدراسة في الجامعات الأردنية.
 
gnews

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