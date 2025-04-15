وفد أميركي يزور مدينة البترا الأثرية

الوكيل الإخباري- زار وفد من الكونغرس الأميركي اليوم الثلاثاء مدينة البترا الاُثرية، واطلع على المشاريع التي تنفذها سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وتمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( يو اس أيد USAID )، وأبرزها تفويج ونقل الزوار داخل المحمية الأثرية وخارجها، وسياحة النمو الأخضر لتعزيز الإرث الثقافي واستدامة السياحة في البترا وغيرها.

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وكانت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقعت العام الماضي اتفاقية منحة مع الوكالة الأميركية بقيمة 15 لتمويل عدد من المشاريع في إقليم البترا .