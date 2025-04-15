وفد أميركي يزور مدينة البترا الأثرية

وكانت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقعت العام الماضي اتفاقية منحة مع الوكالة الأميركية بقيمة 15 لتمويل عدد من المشاريع في إقليم البترا .
وأكد رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات للوفد، أهمية هذه المشاريع التي ستسهم في دعم جهود السلطة لتطوير العملية السياحية في البترا، وتعزيز حضورها على خريطة السياحة العالمية، وتنافسية المنتج السياحي المتنوع في المنطقة، وإثراء تجربة الزائر للمدينة الوردية.
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