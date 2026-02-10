وفد إعلامي أردني يطلع على التجربة الأذرية في التخطيط العمراني

الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية في أذربيجان، أنار غولييف، إن بلاده تسعى إلى تبادل الخبرات مع الأردن في مجال التخطيط العمراني والهندسة المعمارية.

ووجه غولييف، خلال لقائه وفدا إعلاميا أردنيا، دعوة إلى الأردن للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي (WUF13)، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية باكو في شهر أيار المقبل.



وقال إن وجود وفد أردني مشارك في المنتدى يشكّل فرصة لبحث وتعزيز التعاون بين الأردن وأذربيجان في هذا الجانب المهم، مشيراً إلى أن الأردن شارك في المنتديات السابقة، وآخرها قبل عامين في القاهرة.



وبين أن الأردن سيستعرض خلال المنتدى تجربته الوطنية في مجال الإسكان وتحسين جودة البيئة الحضرية، مع الاستفادة من توصيات المنظمات الدولية لتطوير نماذج قابلة للتطبيق في مناطق النزاع.



وأكد أن المنتدى، الذي تنظمه أذربيجان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، يتيح للحكومات تبادل الخبرات حول التخطيط العمراني وإدارة المناطق الحضرية المتأثرة بالصراعات، مشيراً إلى أن مسؤولين من الأردن ودول أوروبية أخرى سيشاركون في مناقشات حول التحديات الوطنية وتبادل أفضل الممارسات العالمية في مجالي الإسكان والتنمية الحضرية.



وأوضح أن المنتدى يهدف إلى تقديم حلول عملية لتوفير مساكن ملائمة للمتضررين، وتنفيذ مشاريع إعادة إعمار مستدامة تعتمد على أحدث التقنيات في التخطيط العمراني والبنية التحتية، بما في ذلك نظم المعلومات الجغرافية والتطبيقات الذكية لإدارة النقل والمرافق العامة.



وأشار إلى أن المنتدى يأتي في إطار جهود أذربيجان لتطوير مدنها ومناطقها من خلال مشاريع ضخمة لإعادة الإعمار، تشمل بناء قرى حديثة ومراكز سكنية متكاملة، مع مراعاة الحفاظ على التراث التاريخي، وتعزيز المساحات الخضراء، وتطبيق مفهوم المدن الذكية.



وبين أن العاصمة باكو تعد مركزا استراتيجيا يجمع بين التراث الثقافي والتطوير الحضري الحديث، إذ تقع على مفترق طرق أوروبا وآسيا، وتتميز ببيئة فريدة يلتقي فيها التاريخ بالابتكار.