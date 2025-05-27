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وفد إعلامي إسباني يزور المملكة للترويج للسياحة الأردنية

وفد إعلامي إسباني
وفد إعلامي إسباني
 
الثلاثاء، 27-05-2025 07:44 م

الوكيل الإخباري-    زار وفد إعلامي من كبرى وسائل الإعلام الإسبانية المملكة، بدعوة من هيئة تنشيط السياحة، ضمن جولة صحفية نُظّمت خلال الفترة من 26 إلى 31 أيار الحالي، بهدف الترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية متميزة، وتعزيز حضوره على خارطة السياحة الأوروبية.

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وضمّ الوفد ممثلين عن مؤسسات إعلامية بارزة في إسبانيا، حيث استهل الوفد زيارته بلقاء مع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، ونائب المدير العام وائل الروسان، كما التقى رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، والأمين العام لوزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، حيث تم خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون السياحي مع السوق الإسبانية، وسبل تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.


وبحسب بيان للهيئة، اليوم الثلاثاء، قال عربيات خلال اللقاء "نُولي السوق الإسباني أهمية كبيرة ضمن استراتيجيتنا التسويقية، نظراً لما يتمتع به من اهتمام متزايد بالسياحة، ونعمل على تعزيز حضور المملكة في الإعلام الإسباني من خلال هذه الزيارات النوعية التي تسهم في بناء صورة حية ومباشرة عن التجربة الأردنية".

 
gnews

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