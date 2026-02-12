وفد إيطالي يزور مؤسسة المساواة للتدريب وحقوق الإنسان في مادبا

وقالت المديرة العامة للمؤسسة الدكتورة هبة حدادين، إنه تم تقديم شرح مفصل للوفد الضيف عن المؤسسة وأهدافها، إذ اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجالات التراث الثقافي، وفن الفسيفساء، والتنمية المحلية المستدامة.
