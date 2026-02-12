الجمعة 2026-02-13 01:25 ص

وفد إيطالي يزور مؤسسة المساواة للتدريب وحقوق الإنسان في مادبا

الخميس، 12-02-2026 11:59 م

الوكيل الإخباري-    زار وفد يمثل مدينة رافينا الإيطالية، مؤسسة مساواة للتدريب وحقوق الإنسان في مادبا، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين المدينتين.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة الدكتورة هبة حدادين، إنه تم تقديم شرح مفصل للوفد الضيف عن المؤسسة وأهدافها، إذ اتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مجالات التراث الثقافي، وفن الفسيفساء، والتنمية المحلية المستدامة.

 
 


