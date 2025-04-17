الخميس 2025-04-17 05:07 م
 

وفد اقتصادي قيرغيزستاني يزور غرفة صناعة إربد

غرفة صناعة إربد
غرفة صناعة إربد
 
الخميس، 17-04-2025 03:42 م

الوكيل الإخباري-    اطلع رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، وفدا اقتصاديا يمثل عددا من مصانع المحيكات من جمهورية قيرغيزستان، على واقع التطوير الصناعي في محافظة إربد، خصوصا في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات.

اضافة اعلان


وتأتي الزيارة ضمن برنامج "السياحة الصناعية" الذي ينفذه القطاع الخاص القيرغيزستاني، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصناعي.


وأكد أبو حسان، وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات الأخوية بين الأردن وقيرغيزستان، مشيدا بهذه الزيارة التي تجسد الرغبة المشتركة في تطوير الشراكات الاقتصادية.

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجه بدراسة توسعة نادي عيمة الرياضي في الطفيلة

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل" تنظم لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل في نقابة تجار الألبسة

المخبز الأردني المتنقل

أخبار محلية المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في غزة

نقود

اقتصاد محلي نمو حوالات المُغتربين الأردنيين بنسبة 2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

المعهد القضائي الأردني

أخبار محلية وفد عراقي يطلع على تجربة المعهد القضائي في المجال القانوني

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تختبر سلاحاً جديداً يعطل الطائرات المسيّرة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب

أخبار محلية الحنيطي يوكد على أهمية بناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 1,7 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول



 
 





الأكثر مشاهدة