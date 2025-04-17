وفد اقتصادي قيرغيزستاني يزور غرفة صناعة إربد

وتأتي الزيارة ضمن برنامج "السياحة الصناعية" الذي ينفذه القطاع الخاص القيرغيزستاني، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصناعي.
وأكد أبو حسان، وجود فرص كبيرة لتطوير العلاقات الأخوية بين الأردن وقيرغيزستان، مشيدا بهذه الزيارة التي تجسد الرغبة المشتركة في تطوير الشراكات الاقتصادية.
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