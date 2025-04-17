وفد اقتصادي قيرغيزستاني يزور غرفة صناعة إربد

الوكيل الإخباري- اطلع رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، وفدا اقتصاديا يمثل عددا من مصانع المحيكات من جمهورية قيرغيزستان، على واقع التطوير الصناعي في محافظة إربد، خصوصا في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات.

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وتأتي الزيارة ضمن برنامج "السياحة الصناعية" الذي ينفذه القطاع الخاص القيرغيزستاني، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع الصناعي.