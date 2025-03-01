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وفد التعليم العالي يبحث في ماليزيا زيادة أعداد الطلبة الوافدين للأردن

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جانب من الزيارة
السبت، 01-03-2025 01:07 م

الوكيل الإخباري-  بحث وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة خلال زيارة عمل رسمية إلى ماليزيا، الآليات الممكنة لزيادة أعداد الطلبة الماليزيين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية سواء الدارسين على نفقتهم الخاصة أو المبتعثين على نفقة الحكومة الماليزية.

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وبحسب بيان الوزارة اليوم السبت، قدم الوفد ورشات تعريفية بالدراسة في الأردن لمئات الطلبة الماليزيين في المدارس الثانوية في عدد من الولايات الماليزية.


والتقى الوفد خلال رحلة العمل مدراء وأعضاء مجلس الإدارة في هيئات الابتعاث في ولايتي بهانج وصباح ووزير العلوم والتكنولوجيا في صباح، حيث تم عرض أهم المميزات في الأردن بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي الأردنية بشكل خاص التي تعتبر عناصر جذب لزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في الأردن.


وأشار الوفد الى تميز الجامعات في المستوى الأكاديمي وتقدمها في التصنيفات العالمية للعام الحالي وسمعة خريجيها والتخصصات الجديدة المطروحة التي تواكب التطورات في سوق العمل والتي تعتبر من تخصصات المستقبل.


وأضاف أن الجامعات الأردنية الرسمية تعامل طلبة الشعوب الإسلامية غير الناطقين باللغة العربية والراغبين بدراسة تخصصات اللغة العربية أو تخصصات الشريعة الإسلامية معاملة الطلبة الأردنيين من حيث تسديد الرسوم الجامعية، إضافة إلى عناصر الجذب السياحي التي يتميز بها الأردن.

 
gnews

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